Про це повідомили у блозі компанії.

“У Google ми завжди вивчаємо нові способи, як допомоги людям швидко і легко знайти те, що вони шукають. Сьогодні ми робимо перегляд результатів пошуку більш безпроблемним та інтуїтивно зрозумілим — запровадивши безперервне прокручування на мобільних пристроях”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після того, як користувач дістанеться до кінця сторінки результатів пошуку на смартфоні або планшеті, наступна частина результатів завантажиться автоматично.

Кнопка “Подібні запити” в пошуку залишиться, а от кнопку “Показати більше” приберуть.

Beginning today, continuous scrolling is starting to roll out to Google Search for most English searches on mobile devices in the US. Learn more: https://t.co/ulPL0EaKV0 pic.twitter.com/W0iwL3fdy6

— Google SearchLiaison (@searchliaison) October 14, 2021