Материнська компанія Google і французька асоціація видавців підписали угоди про авторські права, згідно з якими компанія платитиме за контент ЗМІ, використовуваний у своїх сервісах.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія вже платить кільком європейським виданням, але це перша галузева угода.

Вартість винагороди залежить від обсягу публікації, трафіку і “внеску в політичну і загальну інформацію”, йдеться в заяві. Загальна сума виплат та інші деталі не розголошуються.

Переговори про укладення угоди тривали кілька місяців.

У листопаді 2020 року французьке відділення компанії домовилося з представниками газет Le Monde, Le Figaro і Liberation, щотижневих журналів L’Express, L’Obs і Courrier International. Нова угода поширюється на всю галузь.

Як зазначає видання, цей крок відкриває шлях до укладення індивідуальних ліцензійних угод для французьких видавців, доходи деяких з яких впали з приходом інтернету і скорочення тиражів друкованих видань.

Уже кілька років медіакомпанії критикували Google за використання контенту і відмову виплачувати винагороди авторам. У листопаді 2020 року Google заявила, що домовилася платити Spiegel Group з Німеччини, Solstice Media з Австралії і Diarios Associados з Бразилії.