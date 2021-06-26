Про це повідомляється в блозі Google. Крім того, про нову функцію інформує видання The Verge.

Нововведення торкнеться новинного контенту, який буде перевірятися і аналізуватися на предмет достовірності.

“Хоча Google Search завжди пропонуватиме найбільш корисні результати, які ми можемо надати, іноді надійна інформація, яку ви шукаєте, просто ще не доступна в Інтернеті. Це може бути особливо актуально для останніх новин або нових тем, коли інформація, яка публікується першою, може бути ненадійною”, – зазначається в повідомленні компанії.

Відтак, була запущена функція: якщо тема нова, Google попереджатиме, що “знадобиться деякий час, перш ніж з’являться результати від надійних джерел”.

У компанії вважають, що це підкаже користувачам, що до пошуку краще повернутися пізніше (коли буде більше інформації з надійніших джерел).

Нову функцію поки що запускають англійською мовою в США. Проте в компанії обіцяють розширити сферу її дії “в найближчі місяці”.