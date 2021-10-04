Про це сповістив програміст Google Мелт Убл.

“Для мене, як для веброзробника, це одне з найщасливіших оголошень за останній час: пошук Google припинив підтримку IE11”, — повідомив він.

“Вже час”, — додав розробник.

За словами Убла, Google обслуговуватиме в IE спрощену версію пошукової системи, яка дасть можливість користуватися лише базовими функціями.

“З використанням кодового шляху з низькою вартістю обслуговування, який використовується у величезній кількості старих браузерів — від вашого смарттелевізора 2010 року, SEGA DreamCast до забутого” смартфона “Nokia 2005 року”, — уточнив він.

Компанія Microsoft планує повністю зупинити підтримку браузера 15 червня 2022 року. Тоді його видалять в усіх користувачів Windows 10, залишивши лише браузер Microsoft Edge, який компанія випустила торік.

Варто зазначити, що остання версія Internet Explorer вийшла Windows 8.1 у 2013 році. Згідно з даними інструменту для проведення аналізу вебтрафіку StatCounter, зараз із цим браузером працюють 1.32% користувачів ПК.