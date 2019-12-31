Згідно з повідомленням корпорації, на фото зображено жабеня Фроггі (Froggy), яке готується до новорічних свят у будь-яку погоду.
“Фроггі готується до новорічних свят у будь-яку погоду. Він каже, що його дуже радує високосний рік… Як тільки годинник проб’є північ, починається нове десятиліття!” – сказано в описі.
“Чи готові стрибнути? Щасливого Нового року!”, – додали автори.
- Раніше компанія Google випустила святковий дудл до Дня вчителя, який відзначали 6 жовтня.
- У травні в пошуковику Google з’явився перший VR-дудл, присвячений французькому режисерові і артисту Жоржу Мельєсу.