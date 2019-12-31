Згідно з повідомленням корпорації, на фото зображено жабеня Фроггі (Froggy), яке готується до новорічних свят у будь-яку погоду.

“Фроггі готується до новорічних свят у будь-яку погоду. Він каже, що його дуже радує високосний рік… Як тільки годинник проб’є північ, починається нове десятиліття!” – сказано в описі.

“Чи готові стрибнути? Щасливого Нового року!”, – додали автори.