Компанія Google представила нові смартфони Pixel 6 і Pixel 6 Pro на базі власного процесора Tensor, над яким фахівці працювали впродовж чотирьох років.

Про це повідомляє американське видання The Verge.

Смартфони Pixel 6 і Pixel 6 Pro оснащені системою Google Tensor, яка містить процесор з двома високопродуктивними ядрами, двома середніми й чотирма енергоефективними, 20-ядерний графічний чіп, сигнальний процесор для обробки зображень і чіп безпеки.

Флагман Pixel 6 отримав 6,4-дюймовий FHD+ екран з частотою оновлення до 90 Гц, а Pixel 6 Pro – 6,7 дюйма QHD+ і частотою оновлення від 10 до 120 Гц.

У Google запевняють, що основна камера Pixel 6 і Pixel 6 Pro є “найдосконалішою у смартфонах”. Вона отримала розподільну здатність 50 МП і сенсор розміром 1/1.31″, який вловлює на 150% більше світла, ніж сенсор в Pixel 5.

Смартфони здатні знімати відео до 4К/60 кадрів на секунду або slow-mo відео до 240 кадрів на секунду з роздільною здатністю 1080p.

Крім того, у Pixel 6 з’явиться функція Live Translate, що здатна автоматично перекладати мову користувача в текст або аудіо на обрану мову. Всього функція підтримує 48 мов.

Вартість Pixel 6 – від 599 доларів, Pixel 6 Pro – від 899 доларів. Вони з’являться у продажу 28 жовтня.