Компанія Google презентувала перший у світі інструмент, який здатен перекладати ієрогліфи.

Про це пише Cnet.

Перекладач Fabricius з’явився в додатку Arts & Culture. Він був створений у співпраці з Австралійським центром єгиптології при університеті Маккуорі.

Зазначається, що Fabricius буде до снаги професійним історикам, антропологам і єгиптологам.

“Досі експертам доводилося порпатися в книгах вручну, щоб перекласти та розшифрувати стародавню мову — процес, який практично не змінювався вже понад століття. Fabricius містить перший цифровий інструмент, заснований на машинному навчанні, який розшифровує єгипетські ієрогліфи”, – зазначив менеджер програми Google культурно-мистецькі заходи.