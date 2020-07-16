Про це пише Cnet.
Перекладач Fabricius з’явився в додатку Arts & Culture. Він був створений у співпраці з Австралійським центром єгиптології при університеті Маккуорі.
Зазначається, що Fabricius буде до снаги професійним історикам, антропологам і єгиптологам.
“Досі експертам доводилося порпатися в книгах вручну, щоб перекласти та розшифрувати стародавню мову — процес, який практично не змінювався вже понад століття. Fabricius містить перший цифровий інструмент, заснований на машинному навчанні, який розшифровує єгипетські ієрогліфи”, – зазначив менеджер програми Google культурно-мистецькі заходи.
- Раніше повідомлялося, що компанія Google розробила інструмент з доповненою реальністю, який допоможе користувачам дотримуватися правил соціального дистанціювання.