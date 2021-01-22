Компанія Google заявила, що заблокує свою пошукову систему в Австралії, якщо влада країни прийме закон про виплати за контент.

Про це повідомляє Reuters.

Пошуковий гігант попередив, що його 19 мільйонів австралійських користувачів зіткнуться з погіршенням якості пошуку і YouTube, якщо новий закон буде введений в дію.

Австралія готується прийняти закони, які змусять технологічних гігантів виплачувати платежі місцевим видавцям і мовним компаніям за контент, включений в результати пошуку або новинні стрічки. Якщо вони не можуть укласти угоду, призначений урядом парламентер визначить ціну.

“У поєднанні з некерованим фінансовим і операційним ризиком, якщо кодекс набуде чинності в його нинішній формі, у нас не буде іншого вибору, окрім як припинити доступ до Google Search в Австралії”, – сказав Мел Сільва, керуючий директор по Австралії і Новій Зеландії.

Коментарі Google викликали різкий докір прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, який сказав, що країна встановлює свої правила щодо того, “що ви можете робити в Австралії”.

В Google назвали закони занадто широкими і заявили, що без змін пропонувати навіть обмежений інструмент пошуку було б занадто ризиковано. Компанія не розкриває дані про продажі в Австралії, але пошукова реклама є її найбільшим джерелом доходу і прибутку в усьому світі.

На цьому тижні уряд Сполучених Штатів попросив Австралію відмовитися від пропонованих законів, які користуються широкою політичною підтримкою, і запропонував Австралії замість цього прийняти добровільний кодекс.

Австралія оголосила про прийняття закону в минулому місяці після того, як розслідування показало, що Google і гігант соціальних мереж Facebook мають занадто велику ринкову владу в медіаіндустрії, що, на думку влади, є потенційною загрозою для добре функціонуючої демократії.