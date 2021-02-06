Про це повідомили у блозі компанії.

Сьогодні, 6 лютого, виповнюється 25 років з часу передачі Великою Британією Україні своєї станції “Фарадей”.

З цієї нагоди команда Google створила яскравий анімований дудл, на якому зображена антарктична станція з українським прапором, а поруч з нею весело бавляться пінгвіни.

У відповідь на дудл команда станції створила свій креативний варіант логотипу Google на тлі станції “Академік Вернадський” з дотриманням політики найменшого втручання в природу. У кадр також потрапила і група субантарктичних пінгвінів, які стали одними з героїв сьогоднішнього дудла.

З річницею українську станцію привітало також посольство Великої Британії в Україні.

“25 років тому Велика Британія передала Україні одну зі своїх дослідницьких станцій в Антарктиді — Фарадей, зробивши можливим повернення до кола країн, що проводять там дослідження, адже українці були у складі перших експедицій до цього континенту”, – зазначили у посольстві.

25 років тому Велика Британія 🇬🇧 передала Україні одну зі своїх дослідницьких станцій в Антарктиді — Фарадей, зробивши можливим повернення 🇺🇦 до кола країн, що проводять там дослідження, адже українці були у складі перших експедицій до цього континенту.

🐧🐋#UKandUkraine #COP26 pic.twitter.com/uZcSOzZwcH — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) February 6, 2021

Українська антарктична станція “Академік Вернадський” розташована на острові Галіндез Аргентинського архіпелагу, поблизу Антарктичного півострова, за 15 тис. км від України. Станція була заснована Великобританією і є однією з найстаріших постійно діючих станцій в Антарктиці, з 1977 року мала назву “Фарадей”. 6 лютого 1996 року станція була офіційно передана Україні і перейменована в “Академік Вернадський”, на честь видатного вченого, засновника вчення про біосферу і ноосферу, першого президента Академії наук України (1918 р.) Володимира Вернадського.