10 грудня 1979 року відомий економіст Вільям Артур Льюїс отримав Нобелівську премію з економіки. Пошуковик Google вирішив нагадати про цю подію, випустивши тематичний дудл.

#Букви розповідають, що відомо про Вільяма Артура Льюїса.

Біографія Вільяма Артура Льюїса

Артур Люїс народився 23 січня 1915 року в Сент-Люсії у родині шкільних вчителів Джорджа та Іди Люїс. Його батьки імігрували з Антигуа. Артур був обдарованим учнем, тому його перевели на два класи вперед. Після закінчення школи у 14 років Люїс працював клерком та чекав складання вступного іспиту до університету. У цей час він познайомився з Еріком Вільямсом, майбутнім першим прем’єр-міністром Тринідаду і Тобаго.

Навчався Артур Люїс в Лондонській школі економіки. Там і отримав ступінь доктора. Працював у Манчестерському та Принстонському університетах. Артур Люїс був президентом Американської економічної асоціації в 1983 році.

Нобелівська премія

У 1952 році Льюїс опублікував статтю “Економічний розвиток в умовах необмеженої пропозиції праці”. Цю працю і досі найчастіше цитують сучасні економісти.

У 1953 році вийшов його підручник “Теорія економічного зростання” – один з перших післявоєнних підручників, в якому були висвітлені проблеми розвитку країн Третього світу.

Відповідно до моделі Льюїса, міській промислової галузі доступна робоча сила за фіксованою ціною, що дорівнює прожитковому мінімуму, забезпечена на ранніх стадіях розвитку безробіттям в сільському господарстві, де створюється практично необмежений приплив робочої сили, необхідної для розвитку індустрії. На більш пізніх етапах розвитку двосекторних економік, коли надлишкова пропозиція праці виявляється вичерпаною, додаткову робочу силу з сільського господарства забезпечення тільки збільшення заробітної плати.

1979 року Артур Люїс разом із Теодором Шульцем були удостоєні Нобелівської премії з економіки “за новаторські дослідження економічного розвитку, особливо стосовно проблем країн, що розвиваються”.

Портрет Льюїса поміщений на зворотному боці купюри в 100 східнокарибських доларів.

Google присвятив дудл Вільяму Артуру Льюїсу

Створила цей дудл художниця з Манчестера Камілла Ру.

Які країни можуть побачити цей дудл: Україна, Греція, Угорщина, Литва, Велика Британія, Ісландія, Японія, Індія, Перу, США, Канада.