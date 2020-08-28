Серія картинок присвячена його популярному романом “Граф Монте-Крісто”.

Саме в цей день, в 1844 році вийшов у світ перший роман письменника. Невеликий фрагмент тоді опублікували в газеті Les Journal des Débats.

Роман в повному обсязі вийшов в світ в 1846 році.

Олександр Дюма: що відомо про письменника

Письменник народився у Франції 24 липня 1802 року. Його називають одним з найбільш популярних французьких авторів і майстром пригодницького роману. Дві найвідоміші його книги – “Граф Монте-Крісто” і “Три мушкетери”. Крім них, під ім’ям Дюма вийшла величезна кількість історичних романів, в написанні яких брали участь співавтори. З огляду на те, що у нього був син Олександр, часто при згадці про письменника говорять: “батько”.

Писати Дюма почав в період, коли йому доводилося самотужки утримувати матір і незаконно народженого сина. В основному, в той час він писав різні п’єси, що приносило непогані гроші.

Про його особисте життя відомо чимало. Зокрема, Дюма не приховував свою палку пристрасть до безлічі жінок. Наприклад, в 1840 році він одружився на актрисі Іді Ферьє, продовжуючи при цьому бути в зв’язку з багатьма іншими жінками. Від деяких з них він мав дітей. Лише через чотири роки подружжя розлучилося, але офіційно розлучення так і не оформили.

На письменництві він заробляв багато, але витрачав не менше, оскільки вів розкішний спосіб життя.

Також він був власником деяких газет і видань, писав мемуари, а в кінці життя спробував написати куховарську книгу “Великий кулінарний словник”.

Про що роман “Граф Монте-Крісто”

Роман оповідає про марсельського моряка Едмона Дантеса з корабля “Фараон”, якого несправедливо звинуватили та посадили у в’язницю в замку Іф. Там він провів 14 років. По закінченню цього терміну Дантесу вдалося втекти (його тіло викинули в мішку в море, так як вважали, що там лежить покійник) і знайти скарб, про який йому розповів інший ув’язнений, абат Фаріа. Його вважали божевільним, тому що він постійного говорив про існування якогось багатомільйонного скарбу.

Тільки опинившись на волі, Дантес дізнався про те, що 14 років був у в’язниці. Він поїхав на острів Монте-Крісто, який вважався безлюдним і знайшов там той самий скарб, про який говорив абат. Розбагатівши, Дантес знайшов своїх кривдників, які до того моменту вже зробили кар’єру і займали високі пости. В помсту – він зруйнував їх життя. Але мстив їм вже не Дантес, а нікому невідомий граф Монте-Крісто.

Помстившись, Дантес залишився з порожнечею в душі.

В останні дні граф зрозумів, що, бажаючи помститися тим, кого вважає злочинцями, він заподіяв непоправної шкоди багатьом невинним, і усвідомлення цього лягло важким тягарем на його совість.

В кінці роману граф пливе на кораблі, залишивши острів Монте-Крісто з його підземними скарбами в дар синові Морреля Максиміліану і його коханій – Валентині де Вильфор, дочці прокурора.

На гроші, зароблені від роману, Дюма побудував будинок і заміську віллу.