Пошуковий сервіс Google присвятив новий дудл від 28 жовтня бабусям і дідусям, свято яких відзначають в цей день на території України та Росії.

#Букви зібрали цікаві факти про це свято.

Саме цей дудл можуть побачити тільки ті, хто користуються Google з території України і Росії. При цьому, свято відзначають в понад 30 країнах світу.

Новий дудл стилізовано під картинку зі співаючими пташками. Логотип Google відображається у вигляді напису на шпаківні.

Коли клацаєш на дудл, то переходиш на сторінку за запитом “День бабусь та дідусів”.

День бабусь та дідусів: історія свята

На території України цей день було засновано в 2009 році. Але в світі він з’явився роком раніше і був заснований Квітковим бюро Голландії. Прогнозували, що внуки вітатимуть рідних і даруватимуть їм квіти, які символізують зв’язок поколінь.

Таким чином, в світі стало на одне хороше сімейне свято більше. День бабусь і дідусів досить швидко полюбився людям і поширився по всьому світу.

У цей день прийнято дарувати своїм бабусям і дідусям квіти. Крім цього, їм необхідно приділити хоча б трохи часу. Наприклад, попити разом чай або сходити на прогулянку. В умовах пандемії коронавірусу, коли люди похилого віку опинилися в групі ризику, з ними варто мінімізувати контакти, але проявити турботу по-іншому.

Дехто в цей день влаштовує сімейне торжество, збираючись всією родиною за одним столом. Прийнято згадувати минуле, переглядати старі фотографії.

У деяких країнах в цей день влаштовували різні заходи для літніх людей, в тому числі й благодійні. Часто благодійні фонди організовували збір подарунків в будинки для людей похилого віку.