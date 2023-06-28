Техногігант Google зупинив проєкт Iris зі створення окулярів доповненої реальності (augmented reality, AR). На рішення вплинули нещодавні хвилі звільнення та перестановки.

Джерело: Business Insider.

Протягом кількох років компанія працювала над розробкою окулярів протягом. Однією з останніх причин стало звільнення Клея Бавора, колишнього керівника з доповненої та віртуальної реальності.

Google постійно змінювала стратегію стосовно окулярів Iris. Це стало джерелом розчарування для членів команди, які працюють над проєктом. Компанія планувала випустити пристрій у 2024 році, які б виглядати як пара звичайних окулярів.

Утім техногігант не відмовився від амбіцій щодо доповненої реальності. Замість Iris Google вирішила зосередитися на створенні Android для AR.

Компанія має намір ліцензувати своє програмне забезпечення AR для виробників. На сьогодні Google зайнята розробкою Android XR для пристроїв Samsung із “розширеною реальністю” і над новою платформою під назвою micro XR для окулярів.