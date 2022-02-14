Сьогодні світ святкує День усіх закоханих, і Google присвятив цьому інтерактивний дудл на початковій сторінці свого сервісу.

Про це повідомляють #Букви.

На дудлі зображені двоє хом’ячків. Якщо натиснути на зображення, воно збільшується та з’являється музика і анімаційний мультик.

Хом’яки радісні та туляться одне до одного, один із гризунів дарує іншому квітку – і той від неї чхає, через що обоє випадають зі свого будинку. Тваринки потрапляють по різні сторони лабіринту, через що стають сумними.

Завдання користувача – допомогти закоханим хом’ячкам пройти лабіринт і дійти одне до одного. Після зустрічі в будинку у формі серця, хом’ячки притуляються одне до одного та стають щасливими. Над будинком гризунів з’являється вітання “З Днем закоханих!”.

“Іноді любов застає вас зненацька. Вона може бути сповнена поворотами, але попри всі злети та падіння, все ще може зблизити світ (незалежно від виду).. Просто подивіться на двох хом’яків, представлених у сьогоднішньому інтерактивному 3-D дудлі. Чи зможете ви зібрати шлях між ними і розчистити його, щоб хом’яки могли кинутися в дорогоцінні лапи одне одного? Як то кажуть, дім там, де серце. З Днем святого Валентина!”, – йдеться в описі від Google.