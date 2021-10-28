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Google присвятив дудл дзюдоїсту Дзіґоро Кано: що про нього відомо?

Сьогодні, 28 жовтня, річниця з дня народження дзюдоїста Дзіґоро Кано. З цієї нагоди пошуковик Google присвятив йому дудл.

Четвер, 28 жовтня 2021, 12:18

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляють #Букви.

28 жовтня виповнюється 161 рік від дня народження дюздоїста Дзіґоро Кано. До цієї дати Google випустив вітальний дудл.

Зображення: Google

Дзіґоро Кано – засновник дзюдо та школи Кодокан.

Він народився у місті Мікаго у 1871 році. 

Згодом його родина переїхала до Токіо. Там він почав відвідувати школу іноземних мов, адже мав до цього здібності, а пізніше вступив  до Токійського університету, де вивчав філософію і політичні науки.

В 17 років почав займатися джиу-джитсу, у той час в Японії це був поширений вид боротьби. Власне саме елементи цього виду згодом  лягли в основу технік дзюдо.

Кано хотів реформувати джиу-джитсу так, щоб за допомогою нової техніки, що базувалася на наукових спостереженнях, добитися поєднання розуму та духу своїх учнів. 

Кано виключив із програми техніки, що призводили до травмування і так створив новий, ефективний вид боротьби – дзюдо.

В 1882 році Кано заснував тренажерний зал бойових мистецтв Кодокан дзюдо в Токіо. Цей рік вважається початком нового бойового мистецтва.

Вже в 1886 його учні змогли перемогти 28 разів з 30 суточок з учнями, які займались джиу-джитсу. Решта боїв закінчилися у нічию. 

Після такого успіху дзюдо стало поширюватися Японією дуже швидко. І його навіть ввели до освітньої системи національної поліції та армії.

Зображення: Google

Зображення: Google

 

Зображення: Google

4 травня 1938 року Кано помер від запалення легенів у віці 77 років.

Починаючи з 2011 року, 28 жовтня, в день його народження, щорічно відзначатиметься як Всесвітній день дзюдо.

 

 

Теги: Google, бойові мистецтва, Дзіґоро Кано, дзюдо, дудл

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