Google присвятив дудл дзюдоїсту Дзіґоро Кано: що про нього відомо?

Про це повідомляють #Букви.
28 жовтня виповнюється 161 рік від дня народження дюздоїста Дзіґоро Кано. До цієї дати Google випустив вітальний дудл.
Дзіґоро Кано – засновник дзюдо та школи Кодокан.
Він народився у місті Мікаго у 1871 році.
Згодом його родина переїхала до Токіо. Там він почав відвідувати школу іноземних мов, адже мав до цього здібності, а пізніше вступив до Токійського університету, де вивчав філософію і політичні науки.
В 17 років почав займатися джиу-джитсу, у той час в Японії це був поширений вид боротьби. Власне саме елементи цього виду згодом лягли в основу технік дзюдо.
Кано хотів реформувати джиу-джитсу так, щоб за допомогою нової техніки, що базувалася на наукових спостереженнях, добитися поєднання розуму та духу своїх учнів.
Кано виключив із програми техніки, що призводили до травмування і так створив новий, ефективний вид боротьби – дзюдо.
В 1882 році Кано заснував тренажерний зал бойових мистецтв Кодокан дзюдо в Токіо. Цей рік вважається початком нового бойового мистецтва.
Вже в 1886 його учні змогли перемогти 28 разів з 30 суточок з учнями, які займались джиу-джитсу. Решта боїв закінчилися у нічию.
Після такого успіху дзюдо стало поширюватися Японією дуже швидко. І його навіть ввели до освітньої системи національної поліції та армії.
4 травня 1938 року Кано помер від запалення легенів у віці 77 років.
Починаючи з 2011 року, 28 жовтня, в день його народження, щорічно відзначатиметься як Всесвітній день дзюдо.
- Нагадаємо, 8 жовтня Google присвятив дудл українцю Івану Піддубному.
- Раніше Google присвятив дудл Дню Незалежності України.