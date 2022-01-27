27 січня народився видатний український живо­писець, пейзажист Архип Куїнджі. Він прославився своєю технікою ефек­тів освітлення. На честь річниці з дня народження художника Google присвятив йому дудл на початковій сторінці пошукового сервісу.

Про це повідомляють #Букви.

Наразі на початковій сторінці Google можна побачити тематичний малюнок (дудл), який встановлюють у відповідний день на честь визначних подій чи осіб. Однак, тематика доволі широка. Наприклад, раніше Google присвятив новий дудл річниці з дня народження видатного вченого Стівена Гокінга.

Життєвий шлях та творчість Куїнджі

Митець народився у Маріуполі 27 січня 1842-го року. Він виріс у робітничій сім’ї з грецьким корінням та з самого дитинства, аби опікуватися родиною був різноробом. Вперше його талант помітив хліботорговець. Саме завдяки йому Архип потрапив до видатного до відомого художника та мариніста Івана Айвазовського.

Попри те, що Іван не зголосився навчати Куїнджі, знайомство допомогло йому потрапити в російську Академію мистецтв. Він став навчатися в одного з авторів періодичної таблиці хімічних елементів Дмитра Менделєєва, аби засвоїти фізику світла. Однак, навчання застарілими методами не припало до душі Архипу. Через що він полишив академію.

Пізніше він почав творити самостійно. Його найвідоміша робота має назву “Червоний захід на Дніпрі”. Зокрема, для його картин характерна видовищність та панорамність.

Варто зазначити, що митець ство­рив пейзажну школу, де був одним з найкра­щих педагогів художнього мистецтва. Також з власних коштів ініціював ряд премій для художньої молоді.