Про це повідомляє Reuters.
Співпрацюючи з Jigsaw, психологи з університетів Кембриджа та Брістоля створили 90-секундні ролики, задля того, аби “зробити щеплення” людям від шкідливого контенту в соціальних мережах.
Зазначається, що кампанія триватиме протягом одного місяця. Ролики, які будуть показувати у рекламних слотах на YouTube Google, а також на інших платформах, таких як Twitter, TikTok та Facebook, повинні допомогти людям визначити емоційну маніпуляцію в заголовках новин.
Ініціатива спрямована на підвищення стійкості до наративів проти переселенців. Її проведуть у партнерстві з місцевими неурядовими організаціями, фахівцями з перевірки фактів, науковцями та експертами з дезінформації: “Ми розглядаємо це як пілотний експеримент, тому немає жодних причин, щоб цей підхід не можна було застосувати в інших країнах”, — заявила Бет Голдберг, керівниця відділу досліджень Jigsaw.
Вона зауважила, що Польщу обрали тому, що в ній найбільше українських переселенців, а досвід Чехії та Словаччини буде корисним для решти Європи.
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