Пошуковий сервіс Google оприлюднив статистику найпоширеніших запитів за 2023 рік.

В статистиці представлені дані як загальносвітові, так і по окремим країнам.

▪️Так, в Україні категорію «Персона, інтерес до якої зростав найбільше» очолив чинний міністр оборони України Рустем Умєров.

▪️На другому місці опинився подкастер Спартак Субота, який став відомий широкому загалу у першій половині року через скандал про його освіту.

▪️Третім в топі «Персон» йде колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович, який зараз знаходиться за кордоном і позиціонує себе як опозицію команді Володимира Зеленського.

▪️Четвертим став український чемпіон Олександр Усик, який цьогоріч переміг британця Даніеля Дюбуа та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO,

▪️Замикає п’ятірку особистостей, інтерес до яких в українців найбільше зростав впродовж року президент Російської Федерації Володимир Путін, який напередодні програв співачці з США звання «Людина року-2023» від журналу Time.