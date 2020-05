Про це пише видання Engadget.

Експериментальний проєкт під назвою Sodar створює кільце радіусом два метри навколо користувача через екран телефону. Таким чином, можна візуально оцінити відстань до інших людей і дотримуватися нових правил.

Sodar – це не окремий застосунок, його не потрібно встановлювати. Щоб використовувати Sodar, потрібно відвідати його веб-сайт, але інструмент поки доступний тільки для користувачів Android.

Крім того, смартфон користувача повинен підтримувати технологію доповненої реальності ARCore.

Sodar – use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQk

— Experiments with Google (@ExpWithGoogle) May 28, 2020