Компанія Google пропонує безкоштовне щотижневе тестування на COVID-19 на дому для всіх своїх співробітників в США.

Про це пише Reuters.

“Google з Alphabet Inc. в п’ятницю заявив, що пропонує безкоштовний щотижневий аналіз на COVID-19 для всіх своїх співробітників в США, а також, що планує розширити цю програму на весь світ”, – йдеться в повідомленні.

Представник Google зазначив, що на цьому тижні компанія надала пільги всім 90 тисячам співробітників в США. Ініціатива передбачає щотижневий збір аналізів на дому.

Він додав, що компанія рекомендує проводити тестування кожного співробітника щотижня, хоча це не є обов’язковим.