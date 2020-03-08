Google присвятив новий дудл Міжнародному жіночому дню. На цей раз компанія випустила анімацію, яка зображує історію боротьби за права жінок і то, як змінювалися покоління.

Дудл опублікований на сайті Google.

В описі до відео зазначається, що дудл створили, щоб привітати жінок, які об’єднуються в усьому світі.

Ілюстрація включає багатошарову тривимірну анімацію на папері, що представляє історію святкування.

“Ця багатошарова анімація з 3D-паперової мандали, проілюстрована в Осло і Лондоні і анімована в Цюріху. Вона показує історію цього важливого свята і те, яке значення воно має для жінок всіх поколінь”, – відзначають в Google.

<noscript><iframe title="International Women's Day 2020" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/gLM1-MOoalg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>