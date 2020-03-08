Дудл опублікований на сайті Google.
В описі до відео зазначається, що дудл створили, щоб привітати жінок, які об’єднуються в усьому світі.
Ілюстрація включає багатошарову тривимірну анімацію на папері, що представляє історію святкування.
“Ця багатошарова анімація з 3D-паперової мандали, проілюстрована в Осло і Лондоні і анімована в Цюріху. Вона показує історію цього важливого свята і те, яке значення воно має для жінок всіх поколінь”, – відзначають в Google.
- Сьогодні в світі відзначають 8 березня – Міжнародний жіночий день.