Дудл опублікований на сайті Google.

Щорічно день вишиванки відзначається в третій четвер травня. Свято є своєрідним вшануванням культурного спадку нації, воно присвячується збереженню та відродженню української традиції виготовляти та вишивати одяг.

“Сьогодні вишиванка визнана невід’ємною складовою національного костюму України і вираженням патріотизму та культурної гордості. Тож одягніть свою найкращу вишиту сорочку та приєднуйтесь до цього святкування української культури! З Міжнародним днем ​​вишиванки!”, – йдеться в повідомленні Google.