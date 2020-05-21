Дудл опублікований на сайті Google.

Щорічно день вишиванки відзначається в третій четвер травня. Свято є своєрідним вшануванням культурного спадку нації, воно присвячується збереженню та відродженню української традиції виготовляти та вишивати одяг.

Ілюстрацію для нового дудла намалювала українська художниця Тетяна Якунова. Вона знаходить своє натхнення в авангардному мистецтві й дизайні ХХ століття.

“Найбільше часу у роботі над цим проєктом я присвятила вивченню національної вишивки та численних візерунків. Більшість елементів святкового дудла я створила, надихнувшись різноманіттям традиційних елементів вишивки з різних куточків України”, — розповіла художниця.

У Google також зазначили, що для формування візерунка на вишиванці можна використовувати більше 250 видів вишивальних швів. Вони поділяються на три категорії: квіткові орнаменти, зооморфні фігури та геометричні фігури. Всі ці елементи зображені на новому дудлі до Дня вишиванки.

“Сьогодні вишиванка визнана невід’ємною складовою національного костюму України і вираженням патріотизму та культурної гордості. Тож одягніть свою найкращу вишиту сорочку та приєднуйтесь до цього святкування української культури! З Міжнародним днем ​​вишиванки!”, – йдеться в повідомленні Google.

Варто додати, що традиція святкування Дня вишиванки виникла в 2006 році. Ідея належить письменниці і журналістці Лесі Воронюк, яка, будучи студенткою, запропонувала іншим студентами та викладачам вибрати один день і всім разом надіти вишиванки. Спочатку її ідею підтримали лише кілька студентів, але з кожним роком таких було все більш.

У 2011 році був встановлений рекорд за кількістю людей у ​​вишиванках в одному місці. На центральній площі Чернівців зібралося чотири тисячі людей у ​​вишиванках.