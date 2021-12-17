Компанії Google та Apple тримають у «тисках» контроль над тим, як люди використовують мобільні телефони, виключаючи будь-який вагомий вибір із системи та потенційно підвищуючи витрати.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

В агентстві зазначили, що управління з конкуренції та ринків (CMA) заявило, що попередньо виявило, що дві групи змогли використати свою ринкову владу для створення значною мірою автономних екосистем.

“Заява є новим попередженням для технічних груп після того, як регулюючий орган за підтримки британського уряду посилив контроль над владою, якою вони володіють у світі, де все більше і більше живе онлайн. Нещодавно він сказав власнику Facebook Мете (FB.O), що має продати Giphy, популярну платформу для анімованих зображень, яку він купив у 2020 році”, – сказано у повідомленні.

Додається, що регулюючий орган заявив у вівторок, що проконсультується за своїми початковими висновками Apple і Google і вітатиме відповіді до 7 лютого. Він розраховує випустити остаточний звіт до червня.

“Apple і Google розробили тиски щодо того, як ми користуємося мобільними телефонами, і ми стурбовані тим, що через це програють мільйони людей по всій Великій Британії”, – сказав генеральний директор CMA Андреа Косчеллі.

Кріс Філп, міністр технологій та цифрової економіки, сказав, що британський «новий режим конкуренції» зрівняє правила гри між технологічними гігантами та малим бізнесом.

Apple заявляє, що її екосистеми забезпечують безпеку та конфіденційність, дозволяючи підприємствам продавати товари та створювати робочі місця.

“Apple вірить у процвітаючі та динамічні ринки, на яких можуть процвітати інновації”, – сказано у повідомленні.

Google сказав, що Android надає людям більше вибору, ніж будь-яка інша мобільна платформа, при ухваленні рішення, які програми та магазини програм вони використовують.

Компанія повідомила, що її екосистема підтримує майже чверть мільйона робочих місць у Великій Британії, і в результаті нещодавніх змін 99% розробників отримали право на плату за обслуговування у розмірі 15% або менше.

“Ми прагнемо створювати процвітаючі відкриті платформи, які розширюють можливості споживачів та допомагають розробникам досягати успіху”, – сказано у повідомленні.

У звіті CMA викладено низку варіантів, у тому числі спрощення користувачам перемикання між телефонами Apple iOS та Google Android без втрати функціональності або даних.

Також з’ясовується, чи можуть користувачі інсталювати програми іншими способами, крім Apple App Store або Google Play Store.