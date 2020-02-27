В сервіс Google Translate вперше за чотири останні роки додали п'ять нових мов.

Про це пише The Verge.

Тепер загальна кількість мов в сервісі досягла 108. Серед нових доданих мов – киньяруанда, одія, татарська, туркменська і уйгурська.

За даними Google, колективне населення, що говорить цими п’ятьма мовами разом становить близько 75 мільйонів чоловік по всьому світу.

Однією з проблем з підтримкою цих мов раніше була недостатня кількість онлайн-тексту, за допомогою якого можна було б навчити штучний інтелект. Іншою проблемою був пошук достатньої кількості носіїв мови, які могли б допомогти Google вдосконалити переклад. Але в останні кілька років спостерігається прогрес в обох напрямках.

“Google Translate вчиться на існуючих перекладах, знайдених в Інтернеті, і коли мови не мають достатньої кількості веб-контенту, нашій системі важко ефективно їх підтримувати. Однак завдяки нещодавнім досягненням в нашій технології машинного навчання і активної участі членів спільноти Google Translate ми змогли додати підтримку цих мов”, – розповіли в компанії.

Це оновлення почне поширюватися серед 1 % користувачів Google Translate, починаючи з сьогоднішнього дня, і в подальшому число користувачів буде постійно зростати.