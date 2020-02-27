Про це пише The Verge.
Тепер загальна кількість мов в сервісі досягла 108. Серед нових доданих мов – киньяруанда, одія, татарська, туркменська і уйгурська.
За даними Google, колективне населення, що говорить цими п’ятьма мовами разом становить близько 75 мільйонів чоловік по всьому світу.
Однією з проблем з підтримкою цих мов раніше була недостатня кількість онлайн-тексту, за допомогою якого можна було б навчити штучний інтелект. Іншою проблемою був пошук достатньої кількості носіїв мови, які могли б допомогти Google вдосконалити переклад. Але в останні кілька років спостерігається прогрес в обох напрямках.
“Google Translate вчиться на існуючих перекладах, знайдених в Інтернеті, і коли мови не мають достатньої кількості веб-контенту, нашій системі важко ефективно їх підтримувати. Однак завдяки нещодавнім досягненням в нашій технології машинного навчання і активної участі членів спільноти Google Translate ми змогли додати підтримку цих мов”, – розповіли в компанії.
Це оновлення почне поширюватися серед 1 % користувачів Google Translate, починаючи з сьогоднішнього дня, і в подальшому число користувачів буде постійно зростати.
- Раніше компанія Google розробила систему усного перекладу Translatotron, яка здатна безпосередньо переводити мову на інші мови без конвертації аудіо в текст, але зберігаючи інтонацію і голос мовця.