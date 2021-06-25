Корпорація Google вирішила відтермінувати до 2023 року блокування сторонніх файлів cookie в браузері Chrome, що використовуються для таргетингу реклами.

Про це інформують міжнародне агентство Reuters та видання The Verge.

Файли cookie – це невеликі текстові файли, які зберігаються в браузері користувача. У більшості з них записаний унікальний ідентифікатор (спеціальна послідовність символів, за допомогою якої веб-сайти і сервери розпізнають браузер, в якому збережений файл cookie).

Файли cookie широко використовуються веб-сайтами і серверами. Наприклад, завдяки їм інтернет-магазини запам’ятовують, які товари користувач додає в кошик. Крім того, завдяки cookie сайти можуть збирати дані про дії користувачів (наприклад про кількість унікальних відвідувачів певної сторінки в місяць).

Рекламні сервіси Google використовують файли cookie для таргетингу реклами (налаштування реклами згідно з інтересами користувачів).

У 2020 Google пообіцяла відмовитися від файлів cookie в Chrome протягом двох років.

Як зазначає Reuters, Google планувала з січня 2022 року заборонити компаніям, які займаються персоналізацією реклами, збирати інформацію про інтереси користувачів за допомогою файлів cookie. Тепер же компанія повідомила, що відтерміновує блокування cookie-файлів до 2023 року.

Затримка пов’язана з необхідністю співпрацювати з регуляторами для розробки іншої технології.

Наразі Google у співпраці з регуляторними органами Великої Британії розробляє нові технології для заміни cookie-файлів (аби відмова від них була менш травматичною для рекламного бізнесу).

Поетапна відмова від cookie-файлів планується упродовж трьох місяців, починаючи з середини 2023 року.

Як зазначає видання The Verge, Google опинилася у важкому становищі як компанія, яка домінує у багатьох галузях: пошуку, рекламі та браузерах. Чим більше Google блокує сторонні відстеження, тим сильніше шкодить іншим рекламним компаніям (потенційно збільшуючи власне домінування в сфері реклами).

Водночас чим менше Google відключає відстеження, тим вища ймовірність, що компанія потрапить під критику за те, що не захищає конфіденційність користувачів.