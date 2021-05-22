Про це повідомляє The Business of Fashion.
Магазин Google буде розташований в районі Челсі недалеко від його кампуса в Нью-Йорку, в якому працює понад 11 000 співробітників.
У роздрібних магазинах Google буде продавати смартфони Pixel, Pixelbooks і фітнес-трекери Fitbit разом з пристроями розумного будинку Nest.
Відвідувачі також зможуть скористатися службою підтримки клієнтів для своїх пристроїв і забрати свої онлайн-замовлення в магазині.
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