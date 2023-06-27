У компанії Google повідомили, що вперше за 4 роки оновлять логотип мобільної операційної системи Android.

Джерело: 9to5Google.

Відтепер модель робота-андроїда, зображеного на логотипі, замість двомірної стане 3D. А сама назва системи писатиметься з великої літери, натомість раніше “Android” у логотипі завжди писався з малої літери.

Окрім того, шрифт заголовка стане більш округлим.

Вперше про зміну дизайну стало відомо на виставці CES 2023. Проте лише 26 червня компанія підтвердила оновлення візуалу. Вперше оновлений логотип використали у рекламі Samsung Galaxy S23 Ultra та Flip 4.

Зазначається, що новий логотип з’явиться на екрані завантаження всіх пристроїв Android пізніше цього року, разом з виходом програмного забезпечення Android 14.

Зазначимо, що компанія Google за підтримки Мінцифри запускає безоплатний онлайн-курс Machine Learning для громадян України.

Новий безоплатний курс про Machine Learning Bootcamp від Google — це частина глобальної ініціативи для підтримки українських розробників.

Мета — допомогти розробникам здобути теоретичні та практичні знання з машинного навчання для полегшення пошуку роботи. Машинне навчання (machine learning) — це розділ штучного інтелекту, який навчає комп’ютер самостійно виконувати різні завдання.

Під час курсу учасники вивчатимуть TensorFlow — один з найпопулярніших фреймворків глибинного навчання (deep learning) з відкритим кодом.