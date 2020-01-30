Про це повідомляє видання The Verge.
Хоча Google не використовує багато зі своїх найпопулярніших веб-сервісів в Китаї через історичну напруженість з китайським урядом, у компанії є чотири офіційних офісу в країні. В основному в них працюють групи розробників, що відповідають за такі пристрої, як телефони Pixel та колонки Google Home. Вони забезпечують взаємодію з китайськими постачальниками та фабриками по виробництву.
Найближчим часом Google планує закрити свої офіси відповідно до вказівок уряду, пов’язаних з епідемією нового коронавірусу. Також компанія ввела тимчасові обмеження на відрядження для польотів до континентального Китаю та Гонконг.
Google також рекомендувала співробітникам, що знаходяться наразі в Китаї, і співробітникам, чиї найближчі родичі повертаються з цієї країни, якомога швидше повертаються додому та працювати на дому протягом не менше 14 днів з дати від’їзду.
Раніше генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що через спалах коронавірусу компанія почала обмежувати поїздки співробітників в Китай, а також закрила один магазин в цій країні і скоротила години роботи інших роздрібних магазинів.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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