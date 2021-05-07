Про це повідомляє видання Engadget.

Якщо ваш обліковий запис налаштовано належним чином, Google автоматично зареєструє вас у двоетапній системі перевірки. Користувачі iOS та Android отримуватимуть запит, щоб підтвердити вхід в систему.

Видання повідомляє, що такий спосіб значно простіший у використанні, ніж генерування коду або перенесення фізичного ключа, і більш безпечний, ніж надсилання текстового повідомлення.

Зазначимо, що двофакторна автентифікація істотно зменшує імовірність викрадення особистих даних в інтернеті. Зловмисник більше не зможе входити у систему онлайн-банкінгу чи соціальних мереж тільки за наявністю даних для входу. Проте, в залежності від реалізації, системи із двофакторною автентифікацією можуть бути вразливими до шахрайських атак, наприклад “фішингу”.