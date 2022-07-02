Президент США Джо Байден заявив, що федеральний уряд захищатиме жінок, які планують зробити аборт. Водночас у Google заявили, що вживають заходів для видалення даних з історії місцеперебування користувачів, які можуть бути використані для переслідування за відвідування клінік для проведення абортів.

Про це повідомляє BBC.

Минулого місяця мільйони жінок у США втратили конституційне право на аборт після того, як Верховний суд скасував своє 50-річне рішення в справі “Ро проти Вейда”, проклавши шлях для окремих штатів до заборони процедури.

Жінки в штатах, де аборти заборонені або обмежені, можуть бути змушені їхати в ті частини країни, де процедура залишається законною.

Під час виступу на віртуальній зустрічі з губернаторами штатів-демократів, Байден сказав, що, на його думку, деякі штати США намагатимуться заарештовувати таких жінок. Він сказав: “Я не думаю, що люди вірять, що це станеться. Але це станеться”.

Президент додав, що уряд забезпечить доступ до таблеток, які призводять до аборту, у тих штатах, де це заборонено. Втім, втручання федерального уряду може призвести до більшої кількості юридичних проблем, які можуть дійти аж до Верховного суду, сказав у коментарі BBC доктор Метью Вілсон, експерт з політології з Південного методистського університету.

Саме рішення Верховного суду гарантувало вагітним жінкам право на аборт протягом перших трьох місяців вагітності. Тринадцять штатів уже обмежили або заблокували доступ до абортів після рішення суду. Байден сказав, що лише перемога демократів на проміжних виборах дасть Конгресу повноваження відновити федеральні права на аборти.

Кореспондент ВВС із Лос-Анджелеса каже, що зараз є побоювання, що в штатах, де заборонено аборти, поліція може спробувати отримати доступ до історії пошуку та даних про геолокацію на смартфонах людей, які планують перервати вагітність.

Маючи це на увазі, у Google заявили, що найближчими тижнями почнуть видаляти інформацію, коли їхні системи ідентифікують поїздку до клініки для проведення абортів, консультаційного центру, притулку для жертв домашнього насильства чи інших закладів.

ДОВІДКА. “Ро проти Вейда” — історичне рішення Верховного суду США, яким затвердили захист свободи вагітної жінки зробити аборт без значних обмежень із боку держави.