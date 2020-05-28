Про це повідомив у блозі генеральний директор Google Сундар Пічаї.
За його словами, кошти можна спрямувати на закупівлю обладнання, необхідного для комфортної роботи з дому.
“Оскільки ми як і раніше очікуємо, що більшість співробітників Google працюватимуть переважно з дому до кінця цього року, ми надамо кожному співробітнику надбавку в розмірі $1000 або еквівалентну суму в вашій країні, щоб ви могли витратити їх на необхідне обладнання та офісні меблі”, – зазначив Пічаї.
Він також повідомив, що Google планує поступово повертати своїх співробітників в офіси в різних містах з 6 липня, “якщо дозволять умови”.
“Починаючи з 6 липня, якщо зовнішні умови дозволять, ми почнемо відкривати більше приміщень в більшій кількості міст. Це дозволить працівникам, яким потрібно повернутися в офіс, або які хочуть повернутися, повертатися обмежено, з ротацією (думаємо про один день кожні кілька тижнів)”, – пояснив Пічаї.
За його словами, в офісах компанії будуть вживати суворих заходів з охорони здоров’я і техніки безпеки, щоб забезпечити дотримання правил санітарії та соціального дистанціювання.
Планується, що в липні офіси Google будуть завантажені на 10 %, а до вересня заповненість приміщень може піднятися до 30 %.
Пічаї порадив продовжувати працювати з дому всім, хто може це робити.
- Раніше компанії Google і Facebook через пандемію коронавірусу дозволили співробітникам продовжувати працювати з дому до кінця 2020 року.
- Американська компанія Facebook Inc. продовжить використовувати режим віддаленої роботи й після закінчення пандемії коронавірусу, а через 5 – 10 років може перевести на роботу з дому до половини своїх співробітників.
- Компанія Twitter має намір дозволити своїм співробітникам працювати з дому, якщо вони захочуть, навіть тоді, коли офіси будуть відкриті.