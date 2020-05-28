Компанія Google виплатить по $1000 тим співробітникам, які залишаться працювати вдома в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив у блозі генеральний директор Google Сундар Пічаї.

За його словами, кошти можна спрямувати на закупівлю обладнання, необхідного для комфортної роботи з дому.

“Оскільки ми як і раніше очікуємо, що більшість співробітників Google працюватимуть переважно з дому до кінця цього року, ми надамо кожному співробітнику надбавку в розмірі $1000 або еквівалентну суму в вашій країні, щоб ви могли витратити їх на необхідне обладнання та офісні меблі”, – зазначив Пічаї.

Він також повідомив, що Google планує поступово повертати своїх співробітників в офіси в різних містах з 6 липня, “якщо дозволять умови”.

“Починаючи з 6 липня, якщо зовнішні умови дозволять, ми почнемо відкривати більше приміщень в більшій кількості міст. Це дозволить працівникам, яким потрібно повернутися в офіс, або які хочуть повернутися, повертатися обмежено, з ротацією (думаємо про один день кожні кілька тижнів)”, – пояснив Пічаї.

За його словами, в офісах компанії будуть вживати суворих заходів з охорони здоров’я і техніки безпеки, щоб забезпечити дотримання правил санітарії та соціального дистанціювання.

Планується, що в липні офіси Google будуть завантажені на 10 %, а до вересня заповненість приміщень може піднятися до 30 %.

Пічаї порадив продовжувати працювати з дому всім, хто може це робити.