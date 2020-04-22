Дудл опублікований на сайті Google.

Він створений з метою привернути увагу на проблему масового вимирання бджіл.

Дудл зроблений у вигляді гри, в якій усі бажаючі можуть запилювати квіти разом з маленькою бджілкою, а також дізнаватися цікаві факти про цих комах та їхню користь для землі.

Наприклад, таким фактом є те, що без запилення бджолами не було б двох третин врожаю на планеті і 85% квіткових рослин.