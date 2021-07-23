Корпорація Google представила новий інтерактивний дудл на честь відкриття Олімпійських ігор-2020 в Токіо (Японія), а також на знак визнання японської культури і спорту в цілому.

Про це інформує видання The Verge.

Новий дудл (Doodle) отримав назву Doodle Champion Island Games. Він є серією 16-бітних інтерактивних міні-ігор, присвячених Олімпійським іграм.

У створенні дудла корпорації Google допомагала японська анімаційна студія STUDIO 4°C.

Будь-хто може зіграти в цю Doodle-гру і зробити свій внесок у результати чотирьох команд, які Google відстежуватиме в загальному рейтингу.

Головна героїня гри – кішка Лакі, ключове завдання якої перемогти чемпіонів у семи спортивних міні-іграх.

Граючи за Лакі, можна приєднатися до синьої, червоної, жовтої або зеленої команд, які представляють Ushi (бик), Karasu (ворона), Inari (лисиця) або Kappa (японський водяний дух, схожий на черепаху).

Сім міні-ігор об’єднують нові і поновлені літні олімпійські змагання, такі як скейтбординг, настільний теніс та скелелазіння. В кожній є свій “Легендарний чемпіон” із японського фольклору та історії.

Крім того, у віртуальному світі Doodle-гри є і додаткові квести.