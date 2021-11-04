Ще в травні Google оголосив, що до кінця року зробить двоетапну аутентифікацію (двофакторну аутентифікацію) обов'язковою для всіх, і тепер відома точна дата коли ж.

Про це повідомляє видання Gizmochina.

Якщо цей параметр увімкнено, користувач буде отримувати SMS або електронний лист з одноразовим паролем під час кожного входу в обліковий запис Google для підтвердження особи. Цей процес додає додатковий рівень безпеки для захисту особистих даних.

Зараз Google розсилає електронні листи та підказки у додатку про включення двоетапної автентифікації, зазначаючи, що її буде активовано автоматично 9 листопада.

Крадіжка паролів – найбільш поширений спосіб злому облікових записів, і двоетапна автентифікація захищатиме від цього.