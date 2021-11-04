Про це повідомляє видання Gizmochina.
Якщо цей параметр увімкнено, користувач буде отримувати SMS або електронний лист з одноразовим паролем під час кожного входу в обліковий запис Google для підтвердження особи. Цей процес додає додатковий рівень безпеки для захисту особистих даних.
Зараз Google розсилає електронні листи та підказки у додатку про включення двоетапної автентифікації, зазначаючи, що її буде активовано автоматично 9 листопада.
Крадіжка паролів – найбільш поширений спосіб злому облікових записів, і двоетапна автентифікація захищатиме від цього.
- Одним з найбільш надійних способів захистити онлайн-акаунти вважають двофакторну аутентифікацію Google. Є спосіб перенести її на новий телефон, щоб надійно захистити особисті дані.
- Раніше експерти виявили новий тип вірусу, який здатний викрадати одноразові паролі, згенеровані системою безпеки Google Authenticator.