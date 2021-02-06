Про це повідомляють агентство Bloomberg і видання The Verge із посиланням на обізнані джерела.

Як відомо, в оновленні програмного забезпечення для iPhone і iPad під назвою iOS 14.5 передбачена нова функція App Tracking Transparency. Цей інструмент вимагає, щоб застосунки при запуску отримували явну згоду користувача на збір даних (перш ніж відстежувати його дії на веб-сайтах і в інших додатках).

Якщо розробники того чи іншого застосунку вирішать отримати інформацію обхідним шляхом, Apple може видалити продукт з App Store.

У компанії Facebook вже поскаржилися, що функція App Tracking Transparency обмежить можливості ефективно обслуговувати персоналізовану рекламу і зменшить прибутковість.

Тепер же стало відомо, що в компанії Google вивчають альтернативу новій функції Apple (для впровадження в операційній системі Android).

За даними Bloomberg, в Google обговорюють, як можна обмежити збір даних і відстеження між застосунками в операційній системі Android менш жорстким способом, ніж це зробили в Apple. Таким чином, рішення Google, ймовірно, буде менш суворим і не вимагатиме запиту на включення відстеження даних, як у Apple.

У Google наразі намагаються знайти баланс між зростаючими вимогами користувачів, котрі піклуються про конфіденційність, і фінансовими потребами розробників та рекламодавців.

Корпорація запитує думку всіх зацікавлених сторін.

Як зазначає Bloomberg, маючи річний обсяг продажів цифрової реклами в розмірі понад $100 млрд, Google зацікавлена в тому, щоб допомагати партнерам в отриманні доходу за рахунок таргетування реклами для користувачів пристроїв Android.

У Google не стали підтверджувати інформацію, чи дійсно працюють над захистом від відстежування для Android.

Але в своїй заяві для ЗМІ представник компанії зазначив таке:

“Ми завжди шукаємо способи працювати з розробниками, щоб підняти планку конфіденційності, створюючи при цьому здорову екосистему застосунків з підтримкою реклами”.

Варто відзначити, що Google зараз також працює над проєктом Privacy Sandbox – новим стандартом конфіденційності для перегляду веб-сторінок. У рамках цього проєкту Google робить кроки до поетапної відмови від сторонніх файлів cookie в Chrome і працює над інструментами, які дозволять рекламодавцям орієнтуватися на групи користувачів, а не безпосередньо на окремих осіб.

Проєкт Privacy Sandbox дає певне уявлення, якою може бути функція захисту від відстежування для Android.

За даними ЗМІ, вивчення альтернативи функції Apple поки знаходиться на початковій стадії.