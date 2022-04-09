Про це повідомляє пресслужба Держдуми РФ.

Як пояснили в YouTube пояснили, що це рішення пов’язано з правилами відеохостингу “щодо обмеження експорту та застосування санкцій”.

Своєю чергою, Кремль вкотре почав погрожувати заблокувати платформу. Так, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що YouTube “підписав собі вирок”.

“Судячи зі всього, YouTube підписав собі вирок. Зберігайте контент, переносьте на російські платформи. І швидше”, – заявила Захарова.