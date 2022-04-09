Про це повідомляє пресслужба Держдуми РФ.

Як пояснили в YouTube пояснили, що це рішення пов’язано з правилами відеохостингу “щодо обмеження експорту та застосування санкцій”.

Своєю чергою, Кремль вкотре почав погрожувати заблокувати платформу. Так, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що YouTube “підписав собі вирок”.