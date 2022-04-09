Про це повідомляє пресслужба Держдуми РФ.
Як пояснили в YouTube пояснили, що це рішення пов’язано з правилами відеохостингу “щодо обмеження експорту та застосування санкцій”.
Своєю чергою, Кремль вкотре почав погрожувати заблокувати платформу. Так, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що YouTube “підписав собі вирок”.
“Судячи зі всього, YouTube підписав собі вирок. Зберігайте контент, переносьте на російські платформи. І швидше”, – заявила Захарова.
- Нагадаємо, Кремль провів реорганізацію командування військ, які беруть участь у збройній агресії проти України після низки провалів. Нині армією керує генерал Олександр Дворніков, який має досвід бойових дій у Сирії.
- Росія поскаржилась Туреччині на те, що українські військові використовують безпілотники турецького виробництва.