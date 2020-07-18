Компанія Google заборонить рекламу, яка просуває теорії змови навколо коронавірусу.

Про це повідомляє The Verge.

Представник Google підтвердив, що нова політика буде охоплювати сторінки, що суперечать “авторитетному науковому консенсусу” щодо пандемії коронавірусу, і набере чинності з 18 серпня.

“Ми впроваджуємо додаткові заходи, розширюючи нашу політику захисту від шкідливих впливів на здоров’я. Небезпечний контент про кризу в галузі охорони здоров’я ми заблокуємо, наприклад, той, який суперечить науковому консенсусу”, – зазначив він.