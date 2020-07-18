Про це повідомляє The Verge.
Представник Google підтвердив, що нова політика буде охоплювати сторінки, що суперечать “авторитетному науковому консенсусу” щодо пандемії коронавірусу, і набере чинності з 18 серпня.
“Ми впроваджуємо додаткові заходи, розширюючи нашу політику захисту від шкідливих впливів на здоров’я. Небезпечний контент про кризу в галузі охорони здоров’я ми заблокуємо, наприклад, той, який суперечить науковому консенсусу”, – зазначив він.
- Раніше повідомлялося, що компанія Google розробила інструмент з доповненою реальністю, який допоможе користувачам дотримуватися правил соціального дистанціювання.