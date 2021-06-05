Корпорація Google дозволить користувачам мобільних застосунків в операційній системі Android відмовитися від відстеження рекламодавцями за прикладом конкурента – компанії Apple Inc.

Про це інформує американське агентство Bloomberg.

Розробники застосунків більше не зможуть бачити унікальний рекламний ідентифікатор користувача, якщо ця людина відмовиться отримувати персоналізовану рекламу.

Як відомо, сервіси Google Play генерують рекламний ідентифікатор для користувачів, які погоджуються на персоналізацію реклами. Цей ідентифікатор допомагає Google просувати релевантну рекламу, а розробникам – надає можливість для монетизації своїх застосунків.

Користувачі мають можливість відмовитися від персоналізованої реклами на своєму пристрої Android через меню налаштувань. Однак навість після цього застосунки на гаджетах зможуть “бачити” рекламний ідентифікатор.

Проте скоро це зміниться, адже Google збирається надати користувачам можливість блокувати застосункам доступ до рекламних ідентифікаторів на пристроях.

Як повідомляється на сайті підтримки підрозділу Alphabet Inc., нова опція стане доступною наприкінці 2021 року із оновленням сервісів Google Play.

При видаленні рекламного ідентифікатора користувач отримає замість нього лише рядок нулів.

“Починаючи з кінця 2021 року, коли користувач відмовиться від реклами на основі інтересів або персоналізованої реклами, рекламний ідентифікатор буде недоступний. Замість ідентифікатора ви отримаєте рядок нулів”, – сказано в повідомленні Google.

Як зазначає агентство Bloomberg, протягом декількох місяців у Google обмірковували, яким чином надати користувачам Android більший контроль над відстеженням реклами за допомогою менш суворого підходу, ніж у Apple.

У травні в Google заявили, що в 2022 році створять розділ безпеки в своєму Play Store, щоб користувачі Android могли бачити, які дані про них збирають і передають розробники, а також що надати доступ до додаткової інформації про конфіденційність і безпеку.

Як відомо, компанія Apple раніше запровадила нову функцію. Так, в оновленні програмного забезпечення для iPhone і iPad під назвою iOS 14.5 передбачена функція App Tracking Transparency. Цей інструмент вимагає, щоб застосунки при запуску отримували явну згоду користувача на збір даних (перш ніж відстежувати його дії на веб-сайтах і в інших додатках).

Якщо розробники того чи іншого застосунку вирішать отримати інформацію обхідним шляхом, Apple може видалити продукт з App Store.