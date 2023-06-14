Компанія Google, якою володіє Alphabet, оголосила про запуск двох нових функцій на основі штучного інтелекту (ШІ). Інструменти призначено для рекламодавців.

Джерело: Reuters.

Demand Gen стане однією з нових функцій. Її використовуватимуть розміщення фото- та відеореклами рекламодавця на кількох платформах Google, зокрема Gmail та YouTube.

Завдяки ШІ рекламодавцям не треба думати про те, де саме вони повинні розміщувати свою рекламу.

Назву другої функції не повідомили, але вона використовуватиме штучний інтелект для пошуку найкращих місць розміщення реклами з метою збільшення кількості переглядів відеореклами бренду.

За даними Google, у середньому бренди отримали на 40% більше переглядів відео за допомогою нового інструменту.

На думку компанії, ШІ можна залучати, щоб усунути частину “важкої роботи” для рекламодавців. У результаті бренди зможуть більше зосередитися на своїй маркетинговій стратегії.