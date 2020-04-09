Про це повідомляє видання BuzzFeed.
Минулого тижня Google відправив електронного листа співробітникам, на робочих ноутбуках яких встановлено додаток Zoom, в якому повідомлялося про його “слабкі місця безпеки”. Компанія попередила, що програмне забезпечення для відеоконференцій на ноутбуках співробітників перестане працювати.
Zoom, конкурент Google-додатку Meet.
“Ми давно дотримуємося політики не дозволяти співробітникам використовувати незміцнені додатки для роботи, яка знаходиться за межами нашої корпоративної мережі. Нещодавно наша команда безпеки поінформувала співробітників за допомогою Zoom Desktop Client, що він більше не буде працювати на корпоративних комп’ютерах, оскільки не відповідає нашим стандартам безпеки для додатків. Співробітники, які використовували Zoom, щоб залишатися на зв’язку з сім’єю і друзями, можуть продовжувати робити це через веб-браузер або мобільний телефон”, – заявив прессекретар Google Жозе Кастанеда.
- Раніше повідомлялося, що Дніпропетровський окружний адмінсуд задовольнив заяву про проведення судового засідання онлайн за допомогою платформи Zoom, без присутності сторін.
- Нагадаємо, Zoom заявляє, що підтримує наскрізне шифрування для своїх повідомлень. Але нове дослідження The Intercept показує, що це не зовсім так.
- У позові проти популярної онлайн платформи для відеодзвінків Zoom Video Communications стверджується, що компанія незаконно ділиться з Facebook персональними даними своїх користувачів.