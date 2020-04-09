Про це повідомляє видання BuzzFeed.

Минулого тижня Google відправив електронного листа співробітникам, на робочих ноутбуках яких встановлено додаток Zoom, в якому повідомлялося про його “слабкі місця безпеки”. Компанія попередила, що програмне забезпечення для відеоконференцій на ноутбуках співробітників перестане працювати.

Zoom, конкурент Google-додатку Meet.

“Ми давно дотримуємося політики не дозволяти співробітникам використовувати незміцнені додатки для роботи, яка знаходиться за межами нашої корпоративної мережі. Нещодавно наша команда безпеки поінформувала співробітників за допомогою Zoom Desktop Client, що він більше не буде працювати на корпоративних комп’ютерах, оскільки не відповідає нашим стандартам безпеки для додатків. Співробітники, які використовували Zoom, щоб залишатися на зв’язку з сім’єю і друзями, можуть продовжувати робити це через веб-браузер або мобільний телефон”, – заявив прессекретар Google Жозе Кастанеда.