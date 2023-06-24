Компанія Google за підтримки Мінцифри запускає безоплатний онлайн-курс Machine Learning для громадян України.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

Новий безоплатний курс про Machine Learning Bootcamp від Google — це частина глобальної ініціативи для підтримки українських розробників.

Мета — допомогти розробникам здобути теоретичні та практичні знання з машинного навчання для полегшення пошуку роботи. Машинне навчання (machine learning) — це розділ штучного інтелекту, який навчає комп’ютер самостійно виконувати різні завдання.

Під час курсу учасники вивчатимуть TensorFlow — один з найпопулярніших фреймворків глибинного навчання (deep learning) з відкритим кодом.

Курс Machine Learning Bootcamp триватиме 2 місяці — з 6 липня до 6 вересня 2023 року. Програма спрямована на спеціалістів, які цікавляться ML, знають Python та володіють англійською мовою на середньому рівні чи вище. Більшість навчальних модулів — англійською мовою, проте деякі доступні й українською. Після реєстрації учасники отримають доступ до платформи з необхідною інформацією про лекції, воркшопи та консультації.

Додаткові переваги участі в програмі:

Можливість безоплатно отримати професійний сертифікат DeepLearning.AI TensorFlow Developer, який можна додати до резюме;

Усі охочі зможуть взяти участь у змаганнях Kaggle;

Кар’єрні консультації від рекрутера Google;

Можливість отримати сертифікат TensorFlow Developer Professional Certificate на Coursera та ваучер на іспит TensorFlow Certificate (всього — 2000 доступів). Безоплатний доступ на 2 місяці до TensorFlow Developer Professional Certificate містить чотири курси.

Кількість місць обмежена — буде відібрано 2 000 осіб. Реєструватися на курс можна до 3 липня на сайті.