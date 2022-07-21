Про це йдеться у блозі на офіційному сайті Google.

У компанії зазначили, що Google гаманець стандартизує спосіб збереження та доступу до основних елементів, таких як платіжні картки, квитки на проїзд та події, посадкові талони й картки лояльності. Новий додаток буде доступний в Україні на Android і Wear OS.

“Конфіденційність і безпека є наріжним каменем Google гаманця, і ми надаємо вам можливість детального налаштування, щоб створити досвід конфіденційності, який підходить саме вам”, – наголосили у Google.

Також у повідомленні зауважили, що особисті документи не будуть передаватись без дозволу користувача навіть у Google. А якщо телефон буде загублено або викрадено, користувач зможе знайти, заблокувати або стерти з нього дані за допомогою функції “знайти пристрій”.

Google гаманець стане доступний протягом наступних двох днів для всіх абонентів. Користувачі з увімкненими автоматичними оновленнями побачать, що їхній додаток Google Pay автоматично оновився до Google гаманця. Тим, хто не має автоматичного налаштування оновлень, необхідно буде вручну оновити додаток з Google Play.