Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що онлайн-гру створено для того, щоб допомогти дітям набути важливих цифрових навичок. Це гарантуватиме безпеку дітей в інтернеті та допоможе їм стати відповідальними цифровими громадянами.

Онлайн-гра “Interland: Безпека дітей в інтернеті” вже доступна українською мовою і є безоплатною. Зокрема, її реалізовано у зрозумілому та цікавому для дітей форматі.

В Interland під час пригод в уявному світі діти зможуть навчитися, як обережно ділитися інформацією в мережі, розпізнавати фейки та боротися з хакерами, фішерами та кіберхуліганами.

Interland складається з чотирьох веб-ігор, які навчають дітей різних аспектів безпеки в інтернеті:

У “Королівстві доброти” можна дізнатися, як чемно себе поводитися в мережі;

У “Річці реальності” маленькі гравці можуть навчитися розпізнавати фейки;

На “Уважній горі” діти вчаться, як обережно ділитися інформацією в мережі;

А у “Вежі зі скарбами” – як зберігати свою особисту інформацію у безпеці.

У Мінцифрі зазначили, що Interland — це новий зрозумілий спосіб зацікавити дітей і залучити їх до уроків цифрової безпеки. Крім того, гра доступна онлайн і не потребує завантаження або реєстрації, і в неї можна грати на будь-якому пристрої та будь-де.