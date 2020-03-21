Про це пише Reuters.
Веб-сайт, що орієнтований на Сполучені Штати, містить інформацію про керівництво та тестування на коронавірус, оскільки країна намагається уповільнити поширення дуже заразного вірусу.
Сайт складається з ресурсів і посилань, присвячених пандемії COVID-19.
Зазначається, що він буде доступний на кількох мовах і в різних країнах в найближчі дні.
У Google пояснили, що створили сайт через те, що з початку року пошуковий інтерес до COVID-19 продовжує зростати в усьому світі. Зараз запити щодо коронавірусу б’ють всі рекорди.
- З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину з метою запобігання поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті — як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податки і виплати і як каратимуть за порушення карантину.