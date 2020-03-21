Про це пише Reuters.

Веб-сайт, що орієнтований на Сполучені Штати, містить інформацію про керівництво та тестування на коронавірус, оскільки країна намагається уповільнити поширення дуже заразного вірусу.

Сайт складається з ресурсів і посилань, присвячених пандемії COVID-19.

Зазначається, що він буде доступний на кількох мовах і в різних країнах в найближчі дні.

У Google пояснили, що створили сайт через те, що з початку року пошуковий інтерес до COVID-19 продовжує зростати в усьому світі. Зараз запити щодо коронавірусу б’ють всі рекорди.