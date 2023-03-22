Google розпочав запуск чат-бота Bard для тестувальників. Він має скласти конкуренцію популярному ChatGPT від OpenAI.

Про це повідомляє Financial Times.

Чат-бот Bard, побудований на основі технології штучного інтелекту компанії, відомої як LaMDA, працюватиме окремо від пошукової системи. ШІ “вчився” на текстових даних з Інтернету та на результатах пошуку Google.

У компанії заявили, що нині Bard генеруватиме відповіді лише англійською мовою, а не у вигляді комп’ютерного коду чи іншими мовами. Також чат-бот поки працюватиме за принципом “хто перший прийшов — той і отримав”. Долучитися до тестування можуть користувачі, які зареєструються у списку очікування у США та Великій Британії.

Минулого тижня Google заявляв про вдосконалення ШІ в Google Workspace, який охоплює Google Docs, Gmail і конкуруючі таблиці Excel. Продукт продемонстрував, як його інструменти можуть писати електронні листи на основі кількох підказок з використанням різних тональностей.

Запуск чат-бота відбувся після майже через чотири місяці, як увагу світової громадськості привернув ChatGPT. Конкурентну компанію OpenAI фінансує Microsoft.