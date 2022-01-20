Дудл видно на головній сторінці пошукача Google.
Літери у слові Google стилізовані під пацієнтів у масках та лікаря, який робить їм щеплення та клеїть пластир на місце уколу. Щепивши всіх охочих, маски радісно стрибають.
При натисканні на дудл пошуковик переадресовує на запит “Центр вакцинації поруч”. Там знаходиться мапа з найближчими пунктами щеплення, основна інформація про вакцину, статистика захворюваності та відповіді на поширені питання.
Для дудла Google використав стару картинку, яка вже висіла на головній сторінці сайту. У ній усі літери носять маску та мають пластир на місці вакцини.
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