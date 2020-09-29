Про це пише CNBC.

Зазначається, що з 30 вересня 2021 року замість незалежних платіжних систем розробники повинні будуть використовувати білінгову систему Google, яка стягує 30 % комісійних з платежів.

Відповідно до існуючої політики Google, розробники зобов’язані були використовувати платіжну систему Google для покупок в застосунках в Google Play Store, але це не було суворою умовою.

“Ми хочемо бути впевнені в тому, що наші правила ясні і актуальні, щоб їх можна було застосовувати послідовно і справедливо до всіх розробників, і тому ми уточнили формулювання в нашій політиці платежів”, – зазначив віце-президентом з управління продуктами Самір Самат.