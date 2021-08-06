Про це повідомляє видання Vice, посилаючись на внутрішній документ Google.
У документі наводяться конкретні цифри по делікатній частині діяльності технологічного гіганта: розслідувань того, як власні співробітники компанії використовують свої позиції для крадіжки, витоку або зловживання даними, до яких вони можуть мати доступ.
Зазначається, що в 2020 році Google звільнила 36 співробітників через проблеми, пов’язані з безпекою.
86% всіх пов’язаних з безпекою звинувачень на адресу співробітників включали неналежну експлуатацію конфіденційної інформації, наприклад передачу внутрішньої інформації зовнішнім сторонам.
10% всіх звинувачень у 2020 році стосувалися неправомірного використання систем, яке може включати доступ до даних користувачів або співробітників в порушення власних політик Google, допомогу іншим в доступі до цих даних або зміну або видалення даних користувачів чи співробітників.
У 2019 роуі ця цифра становила 13% від усіх звинувачень в безпеці. Тоді ж Google звільнила 26 осіб, пов’язаних з порушеннями безпеки, і 18 були звільнені в 2018 році.
У документі говориться, що інші заходи, які Google може запровадити щодо співробітників, які неправильно обробляють дані, можуть включати попередження, навчання та інструктаж.
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