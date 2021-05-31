Американську компанію Google звинувачують в зборі даних про місцеперебування користувачів навіть при відключеній функції геолокації.

Про це пише видання Business Insider з посиланням на судові матеріали за позовом генерального прокурора штату Аризона Марка Брновича.

Документи, опубліковані на сайті прокуратури Аризони, є частиною доказової бази торішнього судового позову проти компанії. Прокуратура штату звинувачує Google в незаконному зборі даних про геолокацію користувачів, навіть якщо вони хочуть їх приховати.

Повідомляється, що Google ускладнив пошук налаштувань конфіденційності для користувачів смартфонів, які працюють на Android. Також керівництво Google чинила тиск на деяких виробників смартфонів, щоб ті приховали налаштування геолокації від користувачів.

Крім того, колишній віцепрезидент компанії Джек Манзель визнав під присягою, що єдиний спосіб приховати від Google своє місцеперебування – вказати своїм домашнім і робочим адресами випадкові місця.

Як пише видання The Verge, представники корпорації, своєю чергою, заявили, що конкуренти намагаються скомпрометувати Google і його послуги й роблять для цього все можливе. В тому числі подають подібні позови.